Álvaro Vila "sorprendido" pola rumoroloxía sobre a moción de censura

Vila non adiantou a posición do seu partido sobre os orzamentos provinciais que serán debatidos mañá a expensas de que as suas propostas sexan atendidas, e tampouco quixo aventurar que votará Democracia Ourensana "que habitualmente non se pronuncia nas comisións". En todo caso si quixo deixar constancia de que, a diferencia do ano pasado, os populares non facilitaron o diálogo co partido socialista para chegar a acordos sobre as contas para o 2025.

O deputado socialista tamén se pronunciou en Más de Uno sobre a sua postura para a absorción do Inorde ou para o desenvolvemento do Plan Emergou.