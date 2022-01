Con Jesús Alvarez

Informativo Provincial en Más de Uno Ourense 26/01/2022

No informativo de "Más de Uno Ourense" repasamos a última hora da pandemia e o alivio de restriccións sanitarias, tamén escoitamos á alcaldesa de Xinzo, Elvira Lama co acordo dos organizadores dos entroidos ourensán que cancelan as grandes celebracións.