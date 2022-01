Con Jesús Alvarez

Informativo provincial en Más de Uno Ourense 25/01/2022

No informativo de “Más de Uno Ourense” repasamos os últimos datos da pandemia nun novo dia de descenso de casos activos na provincia de Ourense e conversamos con Camilo Noguerol, traballador do servizo de urxencias do CHUO polas concentracións nas que están a reclamar máis dotación de persoal.