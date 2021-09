Mas de Uno Ourense

A voceira do PP no Concello de Ourens Flora Moure repasou en Onda Cero Ourense asuntos de actualidade municipal coma a última polémica do alcalde Gonzalo Jácome sobre os autocaravanistas, a apertura das termas ou o tamén polémico plante do socialista Villarino ao rexedor.