Se nos va la olla

Os Fachós co-protagonistas en Más de Uno Ourense

A Alcaldesa de Castro Caldelas, Sara Inés Vega pasou polos micrófonos de Onda Cero para participar no espacio Se nos va la olla e avanzarnos como será a edición da Festa dos Fachós deste ano como consecuencia da incidencia da pandemia. Asemade, falamos co xerente do restaurante O Muiñeiro, Alberto Sequeiros, sobre as especialidades deste local hosteleiro en A Valenzá.