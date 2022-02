Más de Uno Ourense

O “entroido” ourensán quenta motores a pesar de seguir en pandemia

En Más de Uno Ourense conversamos co tenente alcalde de Verín Diego Lourenzo e co alcalde de Laza, José Ramón Barreal que nos deron as claves para disfrutar igualmente das prospostas deste ano no denominado “triángulo máxico”.