"Se nos va la Olla"

A desescalada na hostelería en Más de Uno Ourense

No espacio Se nos va la Olla, en Más de Uno Ourense, abordamos hoxe a situación da hostelería na última desecalada. Paco Sarria e Rubén Amorín falan co empresario José Gómez de A Casa do Pulpo