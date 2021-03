Entrevista a Fabiola García

A Conselleira de Política Social en Más de Uno Ourense

A Conselleira de Política Social, Fabiola García, avaliou os efectos da pandemia en Más de Uno Ourense e as mobilizacións do personal do Consorcio. Non puxo data de remate para dous dos proxectos máis agardados en Ourense como o Centro de Atención a Discapacitados en Barrocás e o xeriátrico que financia a Fundación Amancio Ortega.