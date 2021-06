Entrevista con Victoria Aragonés

"ALOUMIÑOS NO BOSQUE" campamento de veran para nenos

En Ourense os nenos de entre 2 e 9 anos terán este ano coma novidade o campamento de verán do proxecto “Aloumiños no bosque” no que un grupo de familias e educadoras plantexarán actividades ao ar libre que promoven o xogo libre e o respeto á natureza .