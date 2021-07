Entrevista Oscar Sanchez

As actividades de promoción do Camiño de Santiago en Más de Uno Ourense

As actividades de promoción do Camiño de Santiago da Asociación Cultural Amigos da Via da Prata-Camiño Mozárabe de Ourense centrou a conversa que mantivemos cun dos fundadores deste colectivo, Aser öscar Sánchez Ruído.