Municipal

O Alcalde de Ourense disparou seus ingresos pese a adicación exclusiva

No primeiro ano de mandato declarou 220 mil euros

Paco Sarria

Madrid |

O PP facilita a aprobación dos orzamentos do concello de Ourense
O PP facilita a aprobación dos orzamentos do concello de Ourense | onda cero ourense

O Alcalde de Ourense disparou os seus ingresos dende que accedeu á Alcaldía pese a ter adicación exclusiva.

Así o recolle o xornal La Región que tivo acceso á información do portal de transparencia da Deputación e segundo o que o Alcalde declarou uns ingresos superiores ós 200 mil euros pese a ter un salario como rexidor de 70 mil euros anuais.

Ademáis pese a ter numerosas rentas, soamente declara ter o 20% dun piso e un coche “escarallado”.

Lembremos que foi denunciado polo ex edil Telmo Ucha por cobros indebidos tendo adicación exclusiva.

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