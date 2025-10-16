Con Manola Porto

Más de Uno Monforte de Lemos

Programa completo do 16/10/2025

Manuela Porto

Monforte de Lemos |

Traballar por un turismo sostible e respetuoso co territorio é unha das conclusións do Foro de Turismo que se vén de celebrar en Sober e do que falamos con Miguel López secretario da UCGA organizadora do evento. Revalidada por quinto ano Bandeira Verde para o concello de Sober, preguntamos ao alcalde Luis Fernández Guitián sobre requisitos a cumprir para seguir mantendo este recocoñecemento e sobre outros asuntos da actualidade soberina como a festa que preparan para o San Martiño. Adrián González é o novo presidente da Xunta de Micólogos Os Lactouros e con él falamos das Xornadas Micolóxicas que preparan do 23 ó 25 de outubro. E no gabinete xurídica de AV10, repasamos con Héctor Silva normativa relacionada con apartamentos e vivendas turísticas e de uso turístico.

