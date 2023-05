Más de Uno Monforte de Lemos 19/05/2023

A plataforma Salvemos o Malecón entrega no concello sinaturas contra a construción dunha nova ponte nesa zona. Falamos delo con Victoria Saco. Con Santiago Morillo da Asociación de Veciños de Parteme repasamos actividade que teñen organizada para este sábado coa que reivindican dos políticos máis atención para as zonas rurais. Carlota Álvarez, da Obra Social Afundación, repasa obxetivos do programa "Fálame da Emigración" que comparten hoxe con alumnado dos Colexio dos Escolapios. Recuperamos para hoxe o gabinete xurídico de Abogados Vigo 10 e fálanos de xubilacións Javier Leiro. Entre outros asuntos hoxe conversamos cos canditados á alcaldía de Sober.