MÁS DE UNO MONFORTE DE LEMOS 15/06/2022

Abrimos programa repasando o programa do Fancine de Lemos co director do mesmo Iván Patiño. Inaugurada a renovada biblioteca do Colexio de A Pobra do Brollón, que pasa a levar o nome da poeta Olga Novo. Desta obra e outras feitas no citado centro, falamos coa directora do mesmo, Adoración Fernández. Cáritas sae este xoves á rúa para recadar cartos cos que financiar as actividades que realizan ao longo do ano e para visibilizar o traballo que realizan coas preto de 300 familias que atenden en Monforte. Falamos delo co párroco Rafael Mella e con Mari Freire. Entre outros asuntos, novas tamén do Club Lemos. Ten convocada Asamblea de socios para este domingo e xa elixiron o escudo do centenario. Danos màis datos José Luis Campos, membro da directiva lemista.