MÁS DE UNO MONFORTE DE LEMOS 02/06/2022

Programa especial sobre a Feira do Viño de Chantada desde a Casa da Cultura da citada localidade. Falamos co alcalde, Manuel Lorenzo Varela. Coa técnica de turismo, Begoña Conzález. Con representantes dalgúnhas das adegas participantes: Primitivo Lareu de Sabatelius; Óscar González de Condado de Sequeiras; Lorena Gay de Adegas Amedo e Paula Carballada de Vía Romana. Os empresarios e comerciantes de Chantada terán tamén o seu espacio na Feira e del falamos coa xerente do CCA, Verónica Gayoso. Con Bruno Lobelle falamos do Túnel do Viño e das distintas catas que teñen programadas como complemento a unha Feira que ten tamén o seu propio libro. Unha publicación da que falamos con Xavier Viana. Pechamos programa conversando con concelleiro Manuel Diéguez.