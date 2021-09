MÁS DE UNO MONFORTE 17/09/2021

O solo máis danado polo Incendio de Ribas de Sil será cuberto de palla. Aplicaráselle a técnica coñecida como "mulching" nas zonas máis afectadas. Actuacións que explicou o director xeral de Defensa do Monte aos alcaldes dos concellos afectados. Nos hoxe falamos co de Ribas de Sil, Miguel Sotuela. Coa voceira do PP de Monforte, Kati Varela, repasamos iniciativas que leva o seu grupo ao próximo pleno. Conversamos tamén co Óscar Carrete, voceiro de Caurel Vivo, que reclaman axudas para os estudantes que teñen que desprazarse ao Instituto de Quiroga para cursar a ESO. O investigador local Felipe Aira, repasa as visitas guiadas que prepara para este domingo polo casco histórico de Monforte, e entre outros asuntos, no tempo do concurso "La receta de tu vida", conversamos co responsable do Restaurante Berso, Martin Mantilla.