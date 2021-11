Abrimos programa conversando co director monfortino Dani de la Torre. Aínda que a película Live is Life non chegará aos cines ata o 2022, hai programada preestrea en Monforte para o día 12. Conversamos tamén con Emilio Rodríguez. Toda unha vida adicada ao sector hostaleiro do que se vén de xubilar. Entre outros asuntos que repasamos da actualidade máis próxim, falamos tamén de ensino co responsable de ensino público de CCOO, Julio Fuentes, que hoxe visita Institutos e Colexios de Monforte.