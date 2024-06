El alcalde de Ribadeo apela a la responsabilidad tras el rescate de una niña en un acantilado en la playa de As Catedrais

Una menor de 9 años tuvo que ser rescatada este domingo por los bomberos en la playa de As Catedrais, después de trepar unos 20 metros por un acantilado del arenal. El alcalde de Ribadeo, Dani Vega, apela a la responsabilidad y a que se respeten las señales que indican determinadas prohibiciones, tanto por la seguridad de los usuarios como por la preservación de un espacio natural protegido. Al regidor le sorprende lo que está pasando tanto con el incidente de este domingo, como por quienes se llevan piedras de la playa o acceden a grutas en donde no está permitido hacerlo. La playa de As Catedrais en Ribadeo recibe miles de usuarios cada año, de hecho es uno de los lugares más visitados de Galicia tras la Catedral de Santiago.