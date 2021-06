Dañado el Castro de Montoxo en Alfoz por una plantación de eucaliptos

Las asociaciones ADEGA y Mariña Patrimonio denuncian ante la Dirección Xeral do Patrimonio Cultural los daños ocasionados en el yacimiento arqueológico del Castro da Croa de Montoxo, en Alfoz. Los problemas surgieron durante la realización de los trabajos de corte y replantación de eucaliptos, cuando las asociaciones comprobaron que las nuevas pistas para el paso de la maquinaria y los agujeros realizados para la plantación de eucaliptos se situaban en los lugares donde se encontraban los parapetos y los fosos defensivos del castro. Las asociaciones achacan estas actuaciones a los errores en la catalogación de los yacimientos por parte de la Xunta de Galicia, que además de perjudicar al patrimonio de la provincia, también influye negativamente a los particulares en cuyas parcelas aparece la existencia de bienes arqueológicos cuando realmente no es así, lo que impide realizar multitud de actuaciones sobre el terreno. Tanto ADEGA como Mariña Patrimonio realizaron el pasado año denuncias ante Patrimonio para que catalogasen correctamente los yacimientos, pero a pesar del reconocimiento de la Xunta de sus errores, no se produjeron variaciones.