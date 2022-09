PROGRAMA COMPLETO

Gente Viajera de Galicia 23/09/2022

A viaxe deste venres levounos ata a Catedral de Santiago para coñecer algunhas das historias que se cruzan na meta do Camiño. Ademais, facemos balance dun Ano Santo de record, visitamos Lugo con Lidia de la Fuente para falar de redes sociais e deixámonos guiar polos EEUU co galego Fernando Mahía, autor de "Coast to coast: Un viaje por los márgenes de los Estados Unidos a través del baloncesto".