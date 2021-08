Sergio Benito, objetivo del Deportivo para reforzar la delantera

DEPORTES MÁS DE UNO ONDA CERO CORUÑA, de lunes a viernes, entre 13:50 y 14:00 horas.

Jugó el Deportivo su antepenúltimo partido de pretemporada ante el Castilla. Empate sin goles en un partido en el que volvió a dejar muy buenas sensaciones William de Camargo. También Quiles, que empezó el partido con Noel como acompañante en la delantera. En la segunda parte, llegó la oportunidad para Miku.

El Deportivo sigue peinando el mercado, pero ahora toca esperar alguna de las salidas que aún no cuajan. La semana pasada apúntaba el viaje de Cartabia a Dubai, con el acuerdo de rescisión de contrato, pero concidionado a que el argentino cerrase fichaje en Pérsico, examen médico incluído. Pero Cartabia no llegó a ningún acuerdo y, de momento, sigue siendo jugador blanquiazul. Como Rolán, que también está en México, con acuerdo para jugar en Juárez, pero pendiente de cerrar su vinculación con el Dépor. Y a ellos sumamos los otros dos jugadores: Uche, al que el Deportivo instó a buscar una salida, vía cesión, pero ya apuntamos que estuvo cerca de ir a Zaragoza, que finalmente apostó por Petrovic. Y el otro jugador que no cuenta es Borges, que ayer, a diferencia de la semana pasada, ya ni fue convocado para el amistoso contra el Castilla.

En cuanto puedan llegar refuerzos, uno de los deseados es Sergio Benito, delantero sub 23 del Valladolid. La secretaría Técnica del Deportivo viene preguntando por su situación desde el comienzo del verano y no renuncia a poder ficharlo. Desde Valladolid llegó Doncel, a ver qué pasa con Sergio Benito y si finalmente sale Keko Gontán, otro jugador que interesa a las orillas del Pisuerga , para reforzar el extremo derecho, es Víctor García, que ya jugó en el Fabril.

Y el otro protagonista de la actualidad blanquiazul es Guille Bueno. Hasta dónde he podido saber, se ha juntado la tormenta perfecta para llegar a esta situación: jugador que viene para el juvenil y es titular indiscutible en el Fabril, jugador con una ficha pequeña que no se mejoró antes, padre de jugador que ya lo movió por varios clubes en la zona de Vigo al mejor postor, el Borussia de Dortmund que busca un lateral izquierdo para su filial y al final un representante, Alejandro Caamaño, que tiene vinculación con el equipo alemán desde que colocó allí a su joya, Achraf Hakimi, haciendo una propuesta al padre del jugador para cambiar de aires y abandonar A Coruña. En medio de esto, el Deportivo apela al contrato federativo y a la fuerza que pueda tener este contrato para poder ejecutar un derecho de retención. Solo falta por saber las condiciones que ofrece el Borussia de Dortmund al jugador. Y hacer las cuentas en cuanto a derechos de formación, con una parte importante para el Areosa y la parte correspondiente a una temporada en el Deportivo.