Premios Estrella Galicia de diciembre para Aihnoa Marín, David Mella y Brandon Taylor

Tengo que reconocer que esta mañana llegué a Abegondo con el tiempo justo para ver cómo Ainhoa Marín recibía ya su premio Estrella Galicia a la mejor del mes de diciembre en el Deportivo ABANCA. Y por eso no me enteré de la orden que había dado el Deportivo de que ningún jugador, en este caso Mella hoy, íba a responder a preguntas sobre Yeremay. Le pregunté a Mella sobre Yeremay y me encontré con la negativa de Rafa Carpacho a que respondiera el jugador. En fin. Con respeto...

Ainhoa Marín espera que mañana Riazor presente una buena entrada para un partido fundamental por la permanencia para el Deportivo ABANCA. De hecho apuntó que "mis padres cogieron un vuelo para ir mañana a Riazor. Espero que más personas lo sientan así".

Ainhoa Marín, premio Estrella Galicia | Onda Cero Coruña

Reconoció que Fran Alonso transmite en el vestuario el mismo optimismo que ofrece en las ruedas de prensa y reconoció que falta estar concentradas, cuándo el físico no llega. "Hemos hablado las cosas, las estamos trabajando, espero ver la responsabilidad de equipo, con concentración e ir a por todas, sea el minuto que sea".

Por su parte David Mella agradeció a todo el equipo el premio que recibió. Se refirió a los fallos que tuvo en Málaga, toca seguir creciendo para un chaval que tiene diecinueve añitos. Regateó a las preguntas sobre mercado y ya no contestó a la referida a Yeremay. Y desveló que se ha marcado un objetivo para esta temporada, esto es, llegar a los trece goles. De momento, y con toda la segunda vuelta por delante, ha marcado cinco.

David Mella y Rafa Carpacho | Onda Cero Coruña

Después llegó la hora de entrenamiento, en el que faltaron Escudero y Ximo Navarro. Escudero sigue con dolor en el codo izquierdo y Ximo no salió al césped para dosificar carga de trabajo, ocupando su sitio Pablo García.

Y desde Abegondo al Coliseum. También hubo entrega de premio Estrella Galicia para Brandon Taylor como mejor jugador del mes de diciembre. Y habló Diego Epifanio, ya en la previa del partido del sábado contra el Murcia, apuntando que Thomas Heurtel está perfectamente para debutar ante este sábado.

Brandon Taylor y Luís Sánchez, de Estrella Galicia | Basquet Coruña

Mañana será Naldo el que recoja el premio Estrella Galicia como mejor jugador del Racing de Ferrol en diciembre.

Además, el día nos deja la proclamación de Pablo Prieto como candidato único a relevar a Louzán en la presidencia de la Federación Galega de Fútbol. Ahora esperan que la Xunta recorte el proceso electoral para que Prieto pueda ser proclamado e investido o a finales de enero o a principios de febrero.

Pablo Prieto | Onda Cero Coruña

Y esta tarde tenemos competición. Con la vuelta del Baxi Ferrol en Budapest en los octavos de final de la Eurocup, con renta de cinco puntos.

Y a las 21:00 horas llegará el partido de Champions para el Liceo en Lisboa ante el Benfica.