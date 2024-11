Óscar Gilsanz asume con orgullo su ascenso mientras que Fernando Soriano justifica la decisión en la profesionalización del Deportivo

Después del apretón de mano, Fernando Soriano fue el primero en tomar la palabra. Y un tanto acelerado apuntó que "creo que la presentación tiene que ser corta, lo conocéis perfectamente". Afortunadamente, había muchas preguntas por hacer, sobre todo a Soriano, porque a Óscar lo escuchamos en la previa del partido en Cartagena. Y la presentación acabó durando unos 35 minutos.

De las primeras palabras de Óscar Gilsanz me quedó, una vez más, con la normalidad que transmitió. Y en esta ocasión los sueños con 51 años del viernes pasaron a ser sueños acompañador por orgullo. "Orgulloso de ser entrenador, de Betanzos, galego, deportivista, de haber pasado por diferentes equipos, de venir de dónde vengo, e de representar o camiño que se pode seguir cos grandes profesionais que hai en Abegondo, capaces de ter a confianza da xente para levar o primeiro equipo. Orgulloso, sobre todo".

Me quedo también con la reflexión final de Óscar Gilsanz, preguntado por los objetivos del Deportivo bajo su dirección técnica. "No pienso en eso, pienso en la confianza del club como entrenador que lleva tiempo aquí y como persona de club. Con la confianza de Fernando Soriano, de MAssimo, ayer también me transmitió su confianza el presidente (Juan Carlos Escotet). Ahora pienso en devolver con el rendimiento del equipo la confianza que el club está poniendo en nuestras manos, que no es otra que sacar los mejores resultados posibles y para eso trabajaremos".

Óscar Gilsanz y Fernando Soriano | Onda Cero Coruña

Habló Fernando Soriano. Es de agradecer, con los tiempos que corren. Eso sí, sin responder directamente a las preguntas que se le hicieron. Por ejemplo, destacó, sobre la destitución de Idiakez que fue una decisión deportiva. "Llevamos 10 puntos de 36, vas viendo en el día a día que a lo mejor es el momento del cambio". Habló de varias opciones, pero no quería precipitarse y "estábamos bien cubiertos" con Óscar.

Preguntado por Bruno Saltor o incluso Cannavaro, Soriano regateó. Y solo llegó a citar el nombre de Paco Jémez, pero apuntando que nunca lo llamó, aunque estuvo encima de la mesa.

Tampoco quiso entrar en polémicas sobre el mensaje de despedida de Idiakez, con menciones para mucha gente, pero sin ninguna ni a Soriano ni a Benassi. Incluso apuntó que el Deportivo le hizo un vídeo "bastante bonito" de despedida e incluso se le dio la oportunidad de despedirse en la sala de prensa.

Soriano pasó de llegar a bajar a Óscar Gilsanz del Fabril al Juvenil a estar ahora presentando su ascenso al primer equipo insistiendo en la profesionalización que le impuso a Ismael Arilla. "Queríamos incluso profesionalizar los cuerpos técnicos. Un trabajador que está a 20 horas pasa a 40 horas. Viene por la mañana y por la tarde. Esto te da margen de mejora muy amplio". Y llegó a mencionar que cuándo se está muchos años con el mismo equipo se da una acomodación. Se refirió a profesionalizar también las etapas de los jugadores, mencionando incluso a Lamine Yamal y su paso inexistente desde el juvenil al primer equipo del Barcelona.