DEPORTES MÁS DE UNO, ONDA CERO CORUÑA, 1/2/2022

Sin movimientos en el Dépor y en el Racing de Ferrol, se movió Lucas Pérez de Elche a Cádiz

No hubo sorpresas de última hora y ni el Dépor ni el Racing realizaron movimientos al cierre del mercado de fichajes. Lejos de A Coruña, sí sorprendió el movimiento de un coruñés y ex del Dépor, Lucas Pérez, que deja el equipo ilicitano para irse al Cádiz de otro ex del Dépor, Sergio González Soriano. El equipo gaditano paga 1 millón de euros por el traspaso, del que 200.000 euros corresponden a Lucas por la rescisión. Escuchamos la entrevista del compañero Monserrate Hernández Marcos, de Onda Cero Elche, con Lucas. Además, estamos ahora pendientes de la fecha para el día que se juegue el partido entre el Dépor y el Racing de Santander, mientras que conocemos la impugnación por parte del San Juan contra el Rayo Cantabria por los tres jugadores del filial que estuvieron en el partido del Racing contra el Racing de Ferrol. También se mueve el Leyma Coruña, fichando al escolta-alero noruego Chris Ebou Ndow (201 cm, 28 años). Y se presentó la Media Maratón de A Coruña esta mañana en el Obelisco, punto de salida y llegada para la prueba que se celebrará el día 13 de febrero y que volverá a tener un recorrido a una sola vuelta, pasando por el Puerto. Mónica Martínez, concejala de Deportes, nos habló del evento en MÁS DE UNO CORUÑA.