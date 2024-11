Kevin Cabado: "Queríamos un cambio de energía en el vestuario y creíamos que Fran Alonso venía con una ambición y visión de fútbol que se adaptaba a lo qué queremos"

Fran Alonso apuntó que ya conocía a Kevin Cabado y su fichaje por el Deportivo Abanca fue muy rápido, dado que "después de estar entrenando fuera de España desde el año 2007, entrenando en Reino Unido y EE.UU. tenía ganas de volver a casa. Y casi no tenía que discutir términos. Fue todo rapidísimo, me ilusionó muchísimo el proyecto, el poder venir aquí, ya había estado aquí, conocía bien la ciudad y me encantó. No tuvimos que negociar mucho, porque me decidí rapidísimo".

El nuevo entrenador del equipo femenino contará con la mayor parte del staff que trabajaba con Irene Ferreras para conseguir un objetivo que está muy claro: Salvar la categoría. Aunque preguntado por el sorteo de Copa de la Reina, con la Real Sociedad como rival, no descarta poder llegar lo más lejos posible.

Kevin Cabado justificó el relevo en "en el cambio de energía que necesitaba el vestuario" motivada por la sucesión de derrotas . Y apostó por Fran Alonso porque "venía con una ambición, una energía, una manera de ver el fútbol que se adaptaba a lo que quiere el Dépor y lo qué quiere la plantilla".

Fran Alonso no se estrenará hasta el día 7 de diciembre, con visita al Granada. Y hoy ha conocido el rival en los 1/8 de final de la Copa de la Reina, con un sorteo que deparó una eliminatoria ante la Real Sociedad en Riazor, con fecha por determinar entre el 20, 21 o 22 de diciembre.