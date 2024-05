Inés Rey: "Una cosa es el Deportivo y otra es ABANCA y no voy a regalar el estadio de todos a un banco para que lo explote comercialmente"

Inés Rey ha sido contundente con su mensaje a ABANCA, la propietaria del Deportivo, después de un lunes de intercambio de comunicados a cuenta del futuro convenio por el uso de Riazor, caduca en 2025, que provocaron la negativa del Deportivo a acudir a la recepción de María Pita, con la consiguiente fiesta que no se celebró con la ciudadanía coruñesa en la plaza mayor.

La alcaldesa criticó "el ánimo de chantajear y sacar rédito particular" de ABANCA con el ascenso del Deportivo, al no permitir que se cumpliera con la tradición de festejar ese ascenso en la plaza principal de A Coruña, María Pita, y en el Ayuntamiento. Y dejó claro que "una cosa es el Deportivo y otra es ABANCA. Una cosa es el uso del estadio por el club de la ciudad y otra su explotación comercial por parte de un banco. Lo qué no voy a hacer ni yo ni nadie de la corporación ni nadie de la ciudad lo apoyaría, es regalar el estadio de todos a un banco".

Después de que ayer el Deportivo diera a conocer un borrador de propuesta de convenio, en el que solicitaba la cesión por 40 años con pago de canon de 200.000 euros más impuestos en segunda División y el doble en primera, hoy el Concello ha confirmado que envió a la Liga la certificación para que Riazor pueda acoger los partidos en el fútbol profesional.

Además, en la cláusula décima de la propuesta del Concello, apartado d, se contempla en negrita que "a modificación do capital accionarial do DEPORTIVO que dea lugar ao seu control efectivo por parte dunha persoa, entidade, empresa ou grupo de empresa cuxo centro de decisión radique fóra do territorio da provincia da Coruña".

También ha mostrado una propuesta de convenio para los próximos 25 años, que solo contempla la cesión deportiva y gratis para el Deportivo, incluyendo también las condiciones para organizar el Teresa Herrera.