La explanada de Riazor, con Fan Zone del Deportivo, será el lugar de las celebraciones, si las hay, del ascenso a segunda División

Día de sol y mucha calor en A Coruña que se deja notar en la explanada de Riazor. Esta mañana se daban los últimos retoques para el seguimiento con pantalla gigante y bares de los partidos de baloncesto y de fútbol. Hoy ya se podrá seguir el partido en el que el Leyma Basquet Coruña se juega en Melilla un ascenso histórico.

Y para el domingo, los que no tengan entradas para estar en el campo de Riazor, pueden seguir también en la explanada en pantalla gigante el partido entre el Deportivo y el Barcelona B. Una victoria del Deportivo devolverá al club blanquiazul al fútbol profesional a falta aún de dos jornadas.

Según ha podido saber Onda Cero, las celebraciones de ese esperado y deseado ascenso, en caso de conseguirlo este domingo, tendrán lugar allí, en la explanada de Riazor. En dónde se ha montado una Fan Zone promovida por el Deportivo. Durante todo el día, habrá cortes de tráfico por las zonas en las que se moverán los aficionados, caso de la calle de San Juan y el trayecto posterior que harán desde esa zona de la ciudad hacia Riazor. Pero no se contempla ningún operativo en Cuatro Caminos. Ni que acudan allí los jugadores del Deportivo. Otra cosa será si a la fuente de las celebraciones se acercan aficionados y aficionadas a darse un homenaje para festejar ese deseado ascenso.

Por su parte, el Deportivo ha publicado en su página web, en gallego que "A Fan Zone do RC Deportivo, co apoio de ABANCA, o seu principal accionista, e Estrella Galicia, conta cun escenario no que haberá actuacións previas ao encontro, unha pantalla xigante, varias barras e unha tenda de merchandising do clube. O domingo estará aberta xa desde as 13.00 horas.

Ademais, o RC Deportivo cédelle as instalacións da Fan Zone ao Básquet Coruña hoxe venres desde as 20.00 ata as 00.00 horas, para que a cidade poida gozar do xogo do equipo laranxa na pantalla xigante nun partido que pode ser decisivo na súa meta de ascender á ACB. O Básquet Coruña poderá dispoñer tamén das instalacións mañá sábado se así o considera para as celebracións no caso de acadar o seu obxectivo".