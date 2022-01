DEPORTES MÁS DE UNO, ONDA CERO CORUÑA, 17/1/22

El Dépor cae eliminado en A Madroa y Rubiales inunda la Primera Federación de horarios hasta final de temporada

Fin de semana sin competición oficial en la Primera Federación. Sí hubo amistosos, con el Racing de Ferrol 1-Bergantiños 1, y la Ponferradina 2-Deportivo 3. Jugó y ... marcó Menudo. La competición no parará ahora y Rubiales ya ha fijado los horarios ... hasta final de temporada. Arabia Saudí sigue provocando milagros en la Federación Española: económicos y también organizativos. Compitieron los juveniles del Dépor, pero perdieron 2-1 en A Madroa y quedan eliminados de la Copa del Rey. Cuatro canteranos del Dépor entrenan esta semana con las selecciones sub 19 (Trilli, Noel y Barcia) y sub 17 (David Mella). Ganó el Dépor Abanca en Pradejón por 0-2. Y hubo muchas suspensiones por COVID. Y más que vienen, como el partido que debería jugar este miércoles el Leyma Coruña ante el Alicante.