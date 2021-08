Borja Jiménez abre la puerta grande de entrada a Víctor García y la de salida a Iago Gandoy

DEPORTES MÁS DE UNO, ONDA CERO CORUÑA, de lunes a viernes, entre 13:50 a 14:00 horas.

Ya dijo la semana pasada Borja Jiménez que si salía Keko Gontán necesitaba un jugador que llegase a poder dar las mismas prestaciones que el extremo de Brunete. Entonces, en la secretaría Técnica del Deportivo aumentaron los tanteos para fichar a Víctor García. Pero se frenaron hasta ayer, jueves, cuándo se reactivó la operación. Y aunque el Deportivo pretendía ficharlo en propiedad, se topó con la negativa del Valladolid, con el que Víctor tiene contrato hasta 2023. Al final, Víctor García llega cedido para la próxima temporada. Y el entrenador, feliz. Muy feliz.

Ahora faltaría por fichar el delantero. Llegará, pero toca esperar. Sin resolverse aún la salida de Rodado desde Ibiza, y habiendo salido ya Sergio Benito a Badajoz, tocará esperar a los últimos días de mercado para ver en dónde puede pescar el Deportivo. Aunque Borja se mostró hoy contento con Miku y Quiles, sin olvidar a Noel, pero sin querer quemarlo ya, el objetivo es el ascenso. No hay otra, y el gol es fundamental, aunque la carne de delantero siempre hay que pagarla.

Y junto a las entradas, aún quedan salidas. Ya os apunté a principio de semana que hay dos nombres con dos candidatos principales: Iago Gandoy y Jorge Valín. Valín está lesionado, pero Gandoy no y hoy ha vuelto a vivir cómo en la parte de trabajo táctico quedaba al margen del grupo, junto a Borges. También se le preguntó a Borja Jiménez, una vez más, por Gandoy, pero el entrenador se remite a la conversación particular que tuvo con el jugador. Sin desvelar entresijos. Aunque se suponen. Y dejando la idea de que Gandoy tiene que crecer, pero, de momento, no será bajo las órdenes de Borja Jiménez.

Por lo tanto, trabajo para Bahía, agencia de representación. Es cierto que en las últimas fechas se ha hablado en Ferrol de la posibilidad de la entrada de Gandoy y de ... Borja Galán. También, de la Agencia Bahía. Acabarán los dos ex del Dépor con otro ex, Cristóbal Parralo? El tiempo y las horas frenéticas del cierre de mercado dirán.

En cuanto al resto del fin de semana, destacan las citas del hockey en A Coruña, con la presentación del Deportivo Liceo en Riazor, el sábado por la tarde, ante el Sporting de Portugal.

Y por Ferrolterra, baloncesto, el sábado por la tarde, con la final de la Copa Galicia entre el Obradoiro y el Breogán. Y también Liga ACT de Traineras, con Ares, recién conseguida la permanencia en la máxima categoría, como anfitriona.