Los tres principales acusados se declaran inocentes de la muerte de Samuel Luiz

Los tres principales acusados de la muerte de Samuel Luiz se han declarado inocentes en sus intervenciones este miércoles en el juicio que se celebra en la Audiencia Provincial de A Coruña. Diego Montaña, a quien las pruebas y los testigos sitúan como el primero que inició la paliza, incluso ha pedido perdón a la familia de Samuel. Lo ha hecho entre sollozos.

Montaña sólo ha contestado a preguntas de su abogado. No recuerda con nitidez los hechos pero sí ha confirmado que golpeó a Samuel porque creyó que le estaba grabando con el móvil. A partir de ahí solo recuerda el momento en el que vio a Samuel ya tumbado en el suelo muy cerca de él.

Otro de los acusados, Alejandro Freire, ha terminado su comparecencia con la mano en el corazón para expresar su arrepentimiento, aunque mantiene que Samuel Luiz no murió por su culpa. En todo caso, reconoce que aquella tarde-noche había consumido media botella de whisky, cervezas y hasta quince rayas de cocaína. Asegura que si no lo hubiese hecho, no habría agarrado a Samuel.

Freire ha explicado que agarró a Samuel por el cuello porque pensó que estaba agrediendo a su amigo Diego, pero mantiene que en todo el tumulto no volvió a tocarle. También reconoce haber agredido a uno de los dos jóvenes senegaleses pero alega que lo hizo porque él le atacó primero.

Kaio Amaral insiste también en que tampoco tocó a la víctima aquella noche pero sí reconoce haberle robado el móvil para intentar venderlo por piezas.

La Fiscalía pide 22 años de cárcel para Alejandro Freire por asesinato con ensañamiento y alevosía. Para Diego Montaña la pena asciende a 25 años, por la agravante de discriminación por la orientación sexual de la víctima. Y Kaio Amaral se enfrenta a una pena de 27 años, ya que se incluye el delito del robo del teléfono. El juicio se retomará mañana con las conclusiones e informes finales de las partes.