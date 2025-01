Los taxistas de A Coruña protestan por las tarifas de los seguros y reciben el apoyo de Inés Rey

Abrimos el programa de Más de Uno desde el entorno del obelisco Millenium. Allí se concentraron unos 200 taxis de A Coruña, que pararon tres horas, entre las 11:00 y las 14:00 horas, como medida de protesta por las elevadas tarifas que están teniendo que pagar a las aseguradoras.

Hablamos con Maite, taxista que nos cuenta cómo le han ido incrementando el precio del seguro. "Non sabemos moi ben por qué, pero todos os anos chega unha carta. Fai once anos que teño o taxi. Comencei pagando 500 euros e este ano xa vou polos 2800. Con tres ou catro partes. O ano pasado non din ningún parte. E dinme que si chego a dar un parte, non tería seguro. Non sabemos o por qué destas subidas, non nos explican. É un sector que podes pagar un pouco máis por protexer á xente que levas. Non entendemos que non nos valoren como conductores. E sumamos que coa subida do seguro, ven incluída un seguro de vida, de baixa. Había que plantear ata qué punto é legar que obriguen a contratar outro tipo de servicios", decía Maite.

También nos había comentado Ricardo Villamisar, presidente de TeleTaxi que los había llamado Inés Rey, la alcaldesa. Inés Rey confirmaba esta conversación y con Antonio Vázquez, de Radio Taxi. "Son unos precios totalmente abusivos y que no tienen justificación. Están ahogando a un sector esencial, hasta el punto de algún compañero que ha tenido que despedir a un conductor por el que le cobraban 7.000 euros de seguro. Son cifras que me parecen un escándalo absoluto. Empatizo, apoyo y secundo esta manifestación. Deben tomar cartas en el asunto tanto el Consorcio de Compensación de Seguros como las aseguradoras", apuntó contundentemente la alcaldesa de A Coruña.

Durante las tres horas del paro hubo servicios mínimos, realizados por unos 20 taxis. En la concentración de A Coruña también participaron taxistas llegados desde Cambre.