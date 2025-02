El sindicato médico Omega se ha concentrado hoy a las puertas del Chuac para protestar contra el borrador del estatuto marco del gobierno. Una concentración ejecutada a nivel nacional donde los sindicatos y colegios médicos reivindican mejoras laborales y económicas y piden un estatuto propio, donde sean los facultativos quienes negocien sus jornadas. Mercedes Tallón, representante de Omega en A Coruña, ha explicado que continúan con unas jornadas que no respetan la posibilidad de conciliación familiar.

Por otro lado, la CIG carga contra la Xunta y critica la falta de medidas preventivas contra las agresiones. Ernesto López, técnico de prevención de la CIG Coruña, ha denunciado en Onda Cero la falta de coordinación entre los protocolos de las distintas empresas implicadas en posibles agresiones. "Hoxe, na práctica, non hai ningunha medida preventiva contra unha agresión. Si non sei como me teño que coordinar co resto das empresas que están implicadas, eu estou improvisando. E a improvisación é o contrario a prevención".

Ha señalado también la falta de noticias respecto a la investigación de la agresión sufrida por los trabajadores del Chuac el pasado lunes.

Ante esta situación, el BNG ha pedido en el parlamento gallego que se actualicen los protocolos de seguridad para todo el personal del hospital coruñés. Hacen hincapié en la necesidad de adaptar las infraestructuras de los espacios sanitarios para atender a los pacientes que puedan tener comportamientos agresivos.