Constituída en Abegondo la Asociación de Concellos Afectados por la AP9 por 11 de los 33 municipios que atraviesa

La asociación echa a andar con once concellos fundadores. Abegondo, como promotor, junto a Ferrol, Narón, PAderne, Neda, Cabanas, Ordes, Teo, Padrón, Portas y Valga.

También participaron en la reunión Betanzos, Coruña y Oroso, que aún no pueden formar parte por no estar aprobada en Pleno esta adhesión.

Y estaban invitados, pero no asistieron Culleredo, Cambre, Miño y Mesía. Cambre avisó a última hora que no podía asistir. Y Culleredo, Miño y Mesía siguieron las indicaciones que se hicieron ayer por la tarde desde el Partido Socialista para que no asistieran,dado que consideraban desde la Dirección Provincial que este asunto ya quedó tratado en la cumbre promovida por la Diputación de A Coruña en Mariñán. el pasado 17 de marzo de 2025.

Reunión de la creada Asociación de Concellos Afectados AP9 | Onda Cero Coruña

Aún así, Pepe Santiso, presidente de la Asociación agradeció expresamente la presencia de los Concellos de A Coruña y Betanzos y destacaba lo qué supone la creación de esta asociación.

En definitiva, la Asociación de Concellos Afectados por la AP9 echa a andar con un tercio de los concellos que atraviesa, 11 de 33. Y Santiso Miramontes tiene como primera misión una entrevista con el Gerente del Catastro en A Coruña para conseguir la actualización del valor de los terrenos que atraviesa la autopista, algo que no se hace desde 2007, con el correspondiente incremento de la tasa a AUDASA, cifrada en unos 3 millones de euros.