La Plataforma polo transporte público se concentra este sábado para pedir a la Xunta que recupere las líneas eliminadas

El sábado a las ocho de la tarde frente al Concello de Sada, habrá una concentración de la Plataforma polo transporte público e digno. Siguen reclamando a la Xunta que recupere los servicios de autobús eliminados en junio. El Concello apoya estas demandas. Denuncian además buses abarrotados que pasan sin detenerse en todas las paradas, trayectos a Coruña que duran más de una hora o transbordos en Oleiros que antes no existían.

Esther Suárez, unas de las portavoces de la plataforma, recordaba esta semana en Más de Uno A Coruña que no piden nada nuevo, solo reactivar las líneas que había antes de los cambios del 22 de junio. Instan a la administración autonómica a que "por favor pongan solución a un problema real, que no es un invento". Apunta que "en verano son las playas, ahora estudiantes o trabajadores, pero no vemos que mejore". “No somos solo dos o tres”, insiste Ester Suárez, que recuerda que ya llevan unas 2.000 firmas recogidas.