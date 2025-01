La oposición considera "poco creíble" el proyecto de presupuestos para 2025

La Junta de Gobierno Local de A Coruña ha aprobado este viernes el proyecto de presupuestos de 2025 presentado en las últimas horas por la alcaldesa. Inés Rey insiste em que son "los más expansivos de la historia" y destaca que aumenta la aportación al Consorcio de la Música, donde pasa de 3,5 a 4,6 millones de euros. También se incrementa en el IMCE, concretamente de los 6 a los 7,5 millones. Y en el Consorcio de Turismo, sube de 3,5 a 3,7 millones.

A la oposición no le convencen estas cuentas. PP y BNG coinciden en criticar que contemplan de nuevo partidas de otros presupuestos porque no se ejecutaron en 2024. El portavoz del grupo municipal del PP, Miguel Lorenzo, señala que el año pasado se dejaron sin ejecutar ochenta millones de euros, uno de cada cuatro, y destaca algunos de estos proyectos, como el centro de salud que se va a ubicar en el mercado de Santa Lucía o los pisos municipales de promoción pública en Xuxán.

El portavoz del BNG, Francisco Jorquera, denuncia también, que por primera vez, desde que se crearon en 2016, se eliminan los presupuestos participativos, la oportunidad de que la ciudanía pueda decidir el uso de algunas partidas. Por estos motivos, el BNG considera que este presupuesto "no es creíble" y le indica al Gobierno Local que "una cosa es presupuestar y otra, ejecutar". Ya en su momento el Bloque anunció que no iba a aprobar las cuentas porque no se cumplieron los acuerdos de investidura ni los del presupuesto de 2024.

Este proyecto de presupuestos municipales de 2025 llegará el lunes a la Comisión de Economía y el próximo jueves se debatirá en el pleno ordinario de febrero. Recordamos que el PSOE gobierna en minoría, con once de los 27 concejales; el PP cuenta con doce y el BNG tiene cuatro.