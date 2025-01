Lucas Pérez se despide del Deportivo de A Coruña y se va "con la conciencia muy tranquila"

Lucas Pérez se despide del Deportivo de A Coruña tras dos años llevando la camiseta blanquiazul. Una situación que el ya exdeportivista achaca a motivos familiares.

Estar cerca de su hijo de casi dos años de edad y un proceso judicial con su padre son dos de los motivos de su marcha, a los que se suma también una situación de desgaste en el club.

El futbolista explicó que en la pasada temporada se dieron varias circunstancias en las que no se sintió apoyado. "Hay un desgaste emocional por mi parte y la temporada pasada al acabar se dieron ciertas circunstancias en las que no me he sentido cómodo. Hubo momentos en los que no me he sentido apoyado. Ese es uno de los motivos: la familia es lo primero. Pero tengo otra cosa porque lo sucedido ayer no me lo merecía: estoy en trámites judiciales por un tema de mi padre. Son varios motivos".

El que era el capitán blanquiazul dejó claro también que en su marcha no había ninguna motivación económica, situación por la que se mostró molesto con la prensa. "Soy una persona de honor, así me han educado. No me han gustado las formas en las que la prensa ha empezado a hablar del tema del dinero... Lucas y el tema del dinero... A nivel personal no habéis entendido el sentimiento de Lucas como deportivista".