"La candidatura de Riazor para el Mundial 2030 no corre ningún peligro"

La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, asegura que "no corre ningún riesgo" la celebración del Mundial de fútbol 2030 en Riazor. Mantiene que es una candidatura "sólida" y que "no es que no tenga inversión privada, sino que cada vez cuenta con más empresas interesadas en participar" en el proyecto.

El concejal responsable del Área de Fomento y Promoción de la Ciudad, Gonzalo Castro, rechaza también que haya algún riesgo e incide en que "todo depende del trabajo del Concello".

Por otra parte, la alcaldesa no entra a opinar sobre la entrada de Sonae, el mayor grupo empresarial de Portugal, en el proyecto de reforma y construcción de nuevas viviendas en As Xubias. Inés Rey destaca, eso sí, que continúa la tramitación urbanística para sacar este proyecto adelante aunque reconoce que "son trámites lentos".

La alcaldesa ha hablado en Santa Margarita, donde ha presentado la restauración del molino del parque. Se ha sustuido la antigua cubierta por una nueva y se han mejorado las instalaciones interiores. Estos trabajos se suman a otras reformas realizadas en el parque, como la del estanque o la propia Casa de las Ciencias en los últimos seis años y que suponen una inversión total de casi medio millón de euros.