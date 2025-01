La borrasca "Herminia" deja todavía alerta roja en la costa de A Coruña

Hasta mañana martes sigue activada la alerta roja en el litoral por vientos de fuerza diez y olas de hasta 12 metros de altura, según la Aemet. El temporal Herminia ha ocasionado más de 1.200 incidencias en Galicia, la mayoría de ellas relacionadas con ramas y árboles caídos en la carretera. La provincia de A Coruña es la más afectada, con unas quinientas incidencias, de las cuales la ciudad herculina contabiliza 25, según informa el 112. Además, a consecuencia del temporal, más de siete mil personas se han quedado sin luz en la provincia de A Coruña esta mañana. UFD, distribuidora eléctrica de Naturgy, ha movilizado a más de 500 personas para hacer frente a las incidencias. El conselleiro de Presidencia, Diego Calvo, recalca la importancia de la prevención.

En tierra se han registrado rachas de más de cien kilómetros por hora, por ejemplo en el dique de Abrigo y se espera lluvia con granizo para esta tarde. Esta situación ya ha obligado a cancelar un vuelo en Alvedro. Se trata de la conexión con Madrid de primera hora, que no pudo salir ya que el avión había sido desviado la pasada tarde y no se encontraba en la terminal coruñesa.

También sigue suspendido el servicio ferroviario entre A Coruña y Ferrol. El desplazamiento se realiza por carretera. Tampoco circula la conexión de ancho métrico entre Ferrol, Ribadeo y Oviedo. Desde Renfe explican que mientras no mejore la situación seguirán suspendidos. En la costa, la mayoría de los barcos están amarrados, según nos confirman desde las cofradías de Cedeira y Muxía.

En A Coruña ciudad estará cortado, al menos hasta el miércoles, el acceso a parques y playas. El responsable municipal del área de Seguridad, Carlos García Touriñán, recuerda la importancia de respetar estas prohibiciones para evitar males mayores.

Precisamente hoy se cumplen trece años de la desaparición en el mar del estudiante eslovaco Tomas Velicky y los tres policías nacionales que se metieron en aguas del Orzán para intentar rescatarlo: Javier López. Rodrigo Maseda y José Antonio Villazón.

Esta tarde se celebrará el acto por el que el Ayuntamiento declarará a los agentes hijo predilecto, en el primer caso, e hijos adoptivos, a los otros dos. En Más de Uno A Coruña, la madre de Rodrigo Maseda, Isabel Lozán, recordaba a su hijo por su empeño en "ayudar a los demás".

También ha recordado aquellos momentos el responsable de Seguridad, Carlos García Touriñán, que ya entonces, en enero de 2012, ocupaba el mismo cargo.