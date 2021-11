Gerente de Área Sanitaria A Coruña-Ferrol

Luís Verde: "Dificultades las hubo siempre y las continuaremos teniendo, pero las intentaremos resolver con un nivel de calidad alto"

El CHUAC acaba de recibir el premio Best in Class al mejor hospital de España de los llamados de Alta Complejidad, un galardón que recibe por tercer año consecutivo. Se une al reconocimiento a tres servicios: Nefrología, Neurociencia y la Unidad del Dolor. Hablamos de este galardón con el Gerente, Luís Verde Remeseiro, que también responde a las protestas de trabajadores de Urgencias, Atención Primaria y otros servicios que reclaman un incremento de personal y la apertura de más camas. Para Verde la situación no es perfecta e intenta dar soluciones, destacando el nivel asistencial del CHUAC.