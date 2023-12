Inés Rey pone a la AESIA, la fachada marítima y las elecciones autonómicas como desafíos para A Coruña en 2024

Inés Rey también se refirió al Deportivo, con los ascensos fustrados, tanto del equipo masculino, como del equipo femenino.

Pidió que no se traslade la tensión de otros lugares a María Pita, en clara alusión al Partido Popular, porque "no es el momento de artificos que no exporten islas de crispación de otras latitudes y sí llegar a acuerdos que favorezcan a coruñeses y coruñesas".

Y se refirió al papel destacado de A Coruña en Galicia, como caudal y no afluente. Y así debe ser tratada la ciudad, en clara alusión a las próximas elecciones autonómicas. Es más, durante el dirscurso conocimos la convocatoria autonómica para el próximo 18 de febrero, con la correspondiente valoración de la regidora coruñesa.