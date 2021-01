o goberno galego amplía a 75 millóns o segundo rescate

A Xunta de Galicia insta ás Deputacións a acordar axudas para a hostelería

O vicepresidente da Xunta, Alfonso Rueda, apela os presidentes das Deputacións para acordar esta tarde o segundo rescate para os sectores máis afectados pola Covid-19. En entrevista en Onda Cero Galicia, Rueda, mantén que "remata o tempo" e que si esta tarde non hai acordo a Xunta aplicará o seu plan. O presidente, Alberto Núñez Feijoo, anuncia no Parlamento que a Adminsitración Autonómica incrementa o fondo do segundo rescate ata os 75 millóns de euros.