El PSdG enciende el debate parlamentario al afirmar que el proyecto de ley contra los proxenetas fracasó ya que «a lo mejor hay mucho putero»

La diputada del PSdG-PSOE, Paloma Castro, durante la defensa de una enmienda de su grupo presentada a una moción promovida por el BNG, hizo alusión al rechazo en el Congreso del proyecto de ley de los socialistas contra los proxenetas. Según la diputada se debió «a la hipocresía de algunos partidos que se creen progresistas y después votan en contra (en alusión a Sumar); y a la hipocresía del Partido Popular que tenía una posición y la ha cambiado, tal vez detrás de esa hipocresía hay mucho putero».

Ladiputada y viceportavoz del PP, Paula Prado, pidió la palabra al presidente del Parlamento y respondió con contundencia: «en el PP no hay puteros; no sé si ustedes pueden decir lo mismo». Y añadió: «entiendo que ustedes tengan un problema con la prostitución», dijo tras enunciar casos con cargos socialistas implicados (el caso Tito Berni o los ERE de Andalucía), «pero no voy a consentir que se diga que el Partido Popular no apoyó esa proposición de ley porque hay puteros».

El presidente del Parlamento de Galicia, Miguel Santalices, solicitó a la diputada socialista que retirase la expresión. Sin embargo, Paloma Castro se reafirmó en su argumentación. Ante esa negativa fue Santalices, como presidente de la Cámara, quien ordenó que se retirase del libro de sesiones. «Esa palabra no debería aparecer en este debate», concluyó.