Pontón asegura que os funcionarios que avalían o proxecto de Altri sofren «moita presión» xa que o Goberno galego non está a ser «neutro»

A portavoz nacional do BNG, Ana Pontón, en entrevista en Onda Cero Galicia, non se arrepinte de ter activado a comisión de investigación polos contratos da Xunta e a adxudicación do hospital Álvaro Cunqueiro. Insiste en que é o PP o que está inquedo. Confía en que prospere o recurso de amparo que interpuxeron ante o Tribunal Constitucional.