Entrevista Vicepresidente segundo y conselleiro de Economía, Empresa e Innovación

Conde asegura que son las familia y las Pymes las que están pagando el precio de la decisión "ideológica" de cerrar las térmicas

O conselleiro de Economía da Xunta de Galicia, Francisco Conde, repasa en Onda Cero os proxectos que optan a recibir fondos NextGeneration. O Goberno quixo que España fora a primeira en pechar as térmicas en Europa, indica o vicepresidente económico, é tivo que ser a primeira en reabrilas. Mantén Conde que a conta desa decisión a están a pagar as familias e as pequenas empresas. Qué é un PERTE ?. Qué é Impulsa Galicia?. Qué é unha transición xusta?. A estas preguntas responde Francisco Conde no prólogo da entrevista cos Servicios Informativos de Onda Cero Galicia.