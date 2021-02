TENSO DEBATE EN EL PARLAMENTO GALLEGO

El BNG "más radical" y la política "trumpista" de Feijóo

Duro debate no Parlamento de Galicia á conta do "plantón" do BNG a El Rey no acto conmemorativo do 23F. O presidente da Xunta aseguraba na Cámara que Ana Pontón lidera o BNG máis radical e que lle falta o respecto aos galegos coas proclamas "independentistas e soberanistas" . Tamén foi dura a réplica da líder da oposición. Ana Pontón acusou a Feijoo de practicar unha política "trumpista" na Xunta e no Parlamento.