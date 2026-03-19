El Valle del Jerte se tiñe de blanco con la floración y la DOP Cereza del Jerte espera una “buena campaña”

El Valle del Jerte se ha teñido de blanco con el inicio de la floración de sus más de dos millones de cerezos, dando lugar a uno de los espectáculos más famosos de la primavera. Las primeras cerezas se esperan para dentro de 35 o 40 días y las picotas llegarán sobre el mes de junio.

El presidente del Consejo Regulador de la DOP Cereza del Jerte, José Antonio Tierno, ha destacado que de cara a esta campaña tienen “buenas perspectivas” y esperan obtener hasta 10 millones de kilos de cereza en el Valle del Jerte, de las que se certificarán un 60% de ellas. En lo referente a la picota, esperan certificar en torno a dos o tres millones de kilos, lo que supone la práctica totalidad del producto recogido.

“Somos optimistas y esperamos una buena cosecha. La campaña ha arrancado bien y hemos tenido un buen invierno, con lluvias normales y superando las horas frío necesarias para obtener una floración más regular y de mayor calidad. Es el primer paso, pero es importante para empezar con buen pie”, ha explicado el presidente.

Con el objetivo de seguir ampliando su presencia en el mercado, la DOP Cereza del Jerte afronta esta campaña con la meta de consolidar la certificación de las variedades Van, Lapins y Burlat, incorporadas como novedad al Pliego de Condiciones el año pasado. Esta actualización permitió sumar estas variedades a la Navalinda, aumentando así el volumen de cerezas con sello DOP disponibles en el mercado y abriendo nuevas oportunidades de comercialización.

En este sentido, Tierno ha destacado que “la prioridad es aprovechar todo el potencial certificador de la DOP”, después de que en la pasada campaña la modificación del Pliego se publicara en el Diario Oficial de la UE cuando la temporada estaba casi finalizada. “Este año esperamos sacar mayor rendimiento a nuestra certificación y atender la creciente demanda, especialmente de las grandes superficies, que muestran su interés por disponer de un mayor volumen de producto certificado”, ha señalado.

Una campaña marcada por la incertidumbre de la guerra

Las buenas perspectivas de producción de la campaña van acompañadas de las incertidumbres que genera la guerra de Irán. En este sentido, el presidente de la DOP Cereza del Jerte ha expresado su “preocupación” por las consecuencias que el conflicto está generando en los mercados internacionales, especialmente por el encarecimiento de las materias primas vinculadas al sector agrario.

“El aumento del coste de la energía y del gasóleo repercute directamente en el precio de materiales auxiliares como los envases de cartón y plástico, así como en el transporte. Nos preocupa que estos sobrecostes afecten al consumo que hacen las familias porque es un efecto que ya hemos observado en crisis anteriores”, ha defendido Tierno.