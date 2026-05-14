UPA-UCE reclama a la Junta que incluya al sector de la cereza en las ayudas por las borrascas

UPA-UCE Extremadura ha reclamado que la Junta incluya a los municipios cereceros del norte de Cáceres en las ayudas por las borrascas para paliar las pérdidas que han tenido los productores tras las lluvias que se registraron en esta zona la semana pasada.

"Creemos que esta problemática debería estar incluida en el presupuesto de 394 millones de euros que se han desbloqueado para atender los daños por las borrascas", ha señalado el secretario general de esta organización agraria, Óscar Llanos.

Este pasado lunes, UPA-UCE Extremadura ya alertó de los daños que las lluvias habían dejado en el cultivo de la cereza en plena campaña de recogida de las variedades tempranas.

La cereza es "muy sensible" a los problemas climáticos y las lluvias de los últimos días han rajado el fruto. "Los agricultores cereceros necesitan el respaldo de la Junta con la puesta en marcha de ayudas reales que ayuden a paliar sus pérdidas", ha sostenido Llanos.

Según la evaluación de daños recogida por la Agrupación de Cooperativas del Valle del Jerte y cooperativas, con quienes UPA-UCE ha trabajado conjuntamente durante estos días, la pérdida de cereza de media estación ha sido de entre el 70-80 por ciento y de la temprana un 15 por ciento.

El cultivo de la cereza es un sector estratégico en el norte de Cáceres, siendo el motor económico más importante para muchos municipios de la zona. "Sin la cereza, muchas zonas se quedarían despobladas", ha indicado la organización agraria en nota de prensa.

Por ello, UPA-UCE ha reclamado una mejora del seguro de la cereza para que responda a las "necesidades reales" de este tipo de explotaciones, pero sin que ello suponga un "coste elevado para los productores".

"Es necesaria una actuación urgente por parte de las administraciones para que apoyen a los productores e impidan así el cierre de muchas explotaciones familiares", ha demandado Llanos.