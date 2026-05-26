UPA critica prácticas "abusivas y perniciosas" de la distribución que perjudican la venta de fruta

La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) ha criticado que la distribución alimentaria realiza prácticas "abusivas y perniciosas" que perjudican enormemente a los agricultores de fruta, según informa en un comunicado.

En concreto, la organización agraria alerta de que se está produciendo falta de abastecimiento de los lineales a lo largo del día, lo que provoca que por las tardes sea difícil adquirir fruta de verano como melocotones, nectarinas, albaricoques o cerezas para millones de consumidores.

"Con esta falta de abastecimiento se provoca un recorte forzado de la demanda que suele llevar a bajar precios artificialmente", ha denunciado UPA tras una reunión con representantes del Ministerio de Agricultura para hacer balance del inicio de la campaña de fruta de hueso.

En la reunión, el secretario de Agricultura de UPA, el extremeño Ignacio Huertas, ha criticado también que se están detectando casos de márgenes comerciales abultados, con fruta a precios elevados en destino que luego no se trasladan al origen, donde los precios cubren apenas los costes de producción.

"Afrontamos una campaña normal, sin grandes producciones a nivel europeo, y con un previsible equilibrio entre producción y consumo", han explicado desde la organización.

De esta forma, a nivel nacional se dará un cierto crecimiento respecto a 2025, sobre todo en melocotón y nectarina, pero en sectores como la cereza se dan graves pérdidas de producción en variedades tempranas e incluso de media estación.

Desde UPA reclaman al Ministerio de Agricultura que incluya a la cereza en las ayudas por las borrascas, ya que solo en Extremadura, las pérdidas se han cifrado en 13,8 millones de kilos, cerca de 30 millones de euros, solo en esta región.