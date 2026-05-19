La Universidad de Extremadura incorpora tres grados y dos másteres nuevos adaptados a las necesidades del tejido productivo regional

La Junta de Extremadura y la Universidad de Extremadura (UEx) han avanzado en la adaptación de la oferta académica a las necesidades del tejido productivo regional con la evaluación de cinco nuevas titulaciones oficiales -tres grados y dos másteres- en el marco de la Comisión de Estudios para la Implantación, Modificación, Supresión y Revocación de Títulos Universitarios Oficiales, celebrada hoy en Mérida.

Esta reunión ha puesto de manifiesto el compromiso conjunto de ambas instituciones por reforzar la conexión entre la formación universitaria y los sectores estratégicos de Extremadura, impulsando perfiles profesionales alineados con la transformación digital, industrial y científica de la región.

NUEVOS GRADOS ORIENTADOS A LOS RETOS ACTUALES

Entre las titulaciones analizadas destaca el Grado en Documentación y Gestión de la Información Digital, que se configura como el primer grado dual de la Universidad de Extremadura, al integrar formación académica y experiencia profesional en empresas. Este título responde a la creciente demanda de especialistas en gestión de datos, información digital y contenidos en entornos tecnológicos.

El carácter dual de esta titulación, impulsada de manera coordinada por la Universidad de Extremadura y la Junta de Extremadura, supone un avance significativo en el modelo formativo de la UEx, al permitir al estudiantado combinar desde etapas tempranas su aprendizaje en el aula con su incorporación progresiva a entornos profesionales reales.

De este modo, se favorece la adquisición de competencias prácticas directamente vinculadas al mercado laboral, especialmente en ámbitos como la gestión de la información, la transformación digital de organizaciones y el tratamiento de datos, reforzando así la empleabilidad y la conexión con el tejido empresarial.

El nuevo Grado en Ingeniería Informática presenta una estructura innovadora con un primer ciclo compartido entre los campus de Cáceres y Mérida, lo que favorece la optimización de recursos y la cohesión territorial. Además, incorpora seis menciones de especialización, entre ellas ámbitos emergentes como la Inteligencia Artificial y la Ciencia de Datos, junto a otras áreas como el desarrollo de software, la ciberseguridad o las tecnologías de la información.

Por su parte, el Grado en Ingeniería de Tecnologías de Telecomunicación refuerza su orientación tecnológica con especial relevancia de la mención en Sistemas de Telecomunicación, clave para el desarrollo de infraestructuras digitales y de comunicación en la región.

MÁSTERES VINCULADOS AL TEJIDO PRODUCTIVO Y LA COLABORACIÓN INTERUNIVERSITARIA

En el ámbito de posgrado, el Máster Universitario en Calidad, Seguridad e Innovación en la Industria Cárnica supone una actualización del programa anterior, adaptándolo a las necesidades actuales del sector agroalimentario, uno de los pilares económicos de Extremadura.

Asimismo, se ha analizado el Máster Universitario en Química Teórica y Modelización Computacional, un programa interuniversitario en el que participan 18 universidades españolas y que refuerza la dimensión investigadora y la colaboración académica en el ámbito científico.

COMPROMISO CON EL DESARROLLO REGIONAL

Con esta propuesta de nuevos títulos, la Universidad de Extremadura y la Junta de Extremadura han reforzado una estrategia conjunta orientada a alinear la formación universitaria con las necesidades reales del mercado laboral y del tejido productivo regional.

La apuesta por titulaciones vinculadas a la digitalización, la innovación tecnológica, la industria agroalimentaria y la investigación científica contribuyen a mejorar la empleabilidad del estudiantado y a impulsar el desarrollo económico y social de Extremadura, consolidando el papel de la universidad como un agente clave en la transformación de la región.