Rita, dirigida por Paz Vega, abre este lunes las proyecciones del 32º Festival de Cine Español de Cáceres

El 32º Festival de Cine Español de Cáceres, organizado por la Fundación Rebross, abre este lunes 3 de marzo su Sección Oficial con la proyección de la película Rita, el debut de la actriz Paz Vega en la dirección. A ella le seguirán hasta el viernes otros cuatro títulos, todos ellos dirigidos por mujeres, con lo que el festival quiere dar un protagonismo especial al cine hecho por mujeres.

Multicines Cáceres acogerá las proyecciones en tres sesiones diarias (17,30, 20,00 y 22,30 horas) de lunes a viernes. Entre los asistentes a las proyecciones se realizará un sorteo para una cena de dos comensales en Restaurante Atrio, otra cena en Restaurante Miga y para un fin de semana en Salamanca.

El largometraje que estrena la carterala del festival, Rita, indaga en la violencia de género a partir del relato sobre una niña en la Sevilla de los años 80. En este retrato sobre la infancia y la relación de la protagonista con su madre la propia directora ha volcado sus recuerdos infantiles en la capital andaluza donde nació.

"La película no es biográfica, pero las imágenes que he construido son imágenes que yo he vivido. He intentado dotar de realismo a la película y por eso he retrocedido a mi propia infancia", declaró Paz Vega con motivo de su estreno.

Este martes, día 4, se exhibirá Las chicas de la estación, de Juana Macías, que rodógran parte de su filme Planes para mañana en Cáceres. Las chicas de la estación está inspirada en un caso real sucedido en Palma de Mallorca en 2019, cuando la violación grupal de una menor de 13 años desveló la existencia de una red de prostitución de menores. Además, la víctima estaba tutelada en un Centro de Menores.

Partiendo de este suceso, Macías narra la historia de tres chicas que han crecido en un centro de menores a las que una chica algo mayor, ex interna de su mismo centro, les ofrece citas con adultos en los baños de la estación.

Uno de los temas destacados del reciente cine español es el de las personas trans. Y La mitad de Ana, de otra actriz debutante en la dirección y protagonista del fime, Marta Nieto, aborda esta cuestión en un relato sobre una madre separada que compagina su trabajo de vigilante de sala en un centro de arte con el cuidado de su hija de ocho años.

Cuando esta inicia un proceso de exploración de su identidad de género, la madre emprenderá también un viaje interno que la llevará a mirar atrás, a la mujer que era antes de ser madre. Se podrá ver el miércoles 5 de marzo.

El jueves, día 6, será el turno de Los destellos ha venido a confirmar a Pilar Palomero como una de las grandes directoras españolas del momento. Basada en el relato de la escritora vasca Eider Rodríguez Un corazón demasiado grande, cuenta la historia de una mujer a la que su hija le pide que visite a su exmarido que está a punto de morir.

En Los destellos, Palomero ha querido hacer, además, un homenaje a su padre, muerto hace diez años y ha volcado en el guión diversas situaciones que vivió con él.

Y por último, el viernes, se proyectará Salve María, la película con la que Mar Coll dio la sorpresa en los recientes Premios Feroz al llevarse el principal galardón a mejor película. Basada en la novela Las madres no, de Katixa Agirre, ha realizado un thriller sicológico en torno a la maternidad y el infanticidio, protagonizado por una escritora desbordada por la crianza de su bebé.

VÍCTOR ULLATE Y SECCIÓN JUVENIL

El Fetival de Cine Español de Cáceres vivirá el jueves, día 6, uno de sus momentos especiales con motivo del estreno en Extremadura del documental 'Ullate. La danza de la vida', que contará con la presencia de su protagonista, el coreógrafo y bailarín Víctor Ullate, el cual mantendrá un encuentro con alumnos del Conservatorio Superior de Danza de Cáceres.

El artista zaragozano, Premio Nacional de Danza, es uno de los grandes nombres de la danza en España, a la que dedicó más de 40 años de su vida antes de anunciar su retirada en 2019. El documental de Elena Cid, que también asistirá a la proyección en Multicines Cáceres, narra la vida de pasión por su arte del artista aragonés.

Contada por él mismo, prestan sus testimonio otros artistas como Joaquín de Luz, Nacho Duato o Lola de Ávila. La asistencia a la proyección es mediante invitación.

Por otro lado, el viernes 7 también dará comienzo la Sección Juvenil con la proyección ¿Es el enemigo? La película de Gila de Alexis Morante. El filme de Morante es un homenaje y recuerdo del gran humorista a través de su mirada durante la guerra civil, cuando al joven Gila le sorprende el golpe de Estado de julio de 1936 y se ve obligado a alistarse.

Para sobrevivir a la miseria y el horror de la guerra aplicará su singular humor, que le llevará a convertirse en en uno de los cómicos más populares de España y Latinoamérica.